Bayern'den Leroy Sane-Sadio Mane kavgası için açıklama!

Bayern Başkanı Herbert Hainer, Sadio Mane ile Leroy Sane'nin kavgasıyla ilgili konuştu.



Herbert Hainer yaptığı açıklamada, "Mane ve Leroy konuşup, olayı tatlıya bağladılar. Sadio takımdan da özür diledi. Şimdi önümüze bakıp lige odaklandık." dedi.



Senegalli oyuncu Sadio Mane Hoffenheim maçında kadro dışı kaldı. Oyuncuya ayrıca bu olay sebebiyle 500 bin euro para cezası verildi. Yıldız oyuncu, Hoffenheim maçı sonrası yeniden kadroya girecek.



NE OLDU?



Alman basınından Bild'in haberine göre; maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında bir tartışma yaşandığı ifade edildi. Haberde, iki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.



ZOR AYIRDILAR



Leroy Sane ile tartışması esnasında Sane'nin kendisiyle konuşma biçiminden hoşlanmayan ve takım arkadaşına yumruk atan Mane'nin, diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildiği yazıldı.





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