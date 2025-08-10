Bayer Leverkusen'in hedefi: Loic Bade

Transfer çalışmalarını sürdüren Bayer Leverkusen, stoper transferinde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Alman ekibi, teknik direktör Erik ten Hag'ın isteği doğrultusunda Sevilla oyuncusu Loic Bade'nin transferi için görüşmelere başladı.
Bade için Bayer Leverkusen'in ödeyeceği bonservis bedelinin 25 milyon euro'yu aşması bekleniyor.
PERFORMANSI
Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonda 33 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
