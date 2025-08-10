10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-221'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-019'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-020'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-077'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Bayer Leverkusen'in hedefi: Loic Bade

Alman ekibi Bayer Leverkusen, Erik ten Hag'ın istediği Loic Bade için Sevilla ile görüşmelere başladı.

calendar 10 Ağustos 2025 14:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen'in hedefi: Loic Bade
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer çalışmalarını sürdüren Bayer Leverkusen, stoper transferinde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Alman ekibi, teknik direktör Erik ten Hag'ın isteği doğrultusunda Sevilla oyuncusu Loic Bade'nin transferi için görüşmelere başladı.

Bade için Bayer Leverkusen'in ödeyeceği bonservis bedelinin 25 milyon euro'yu aşması bekleniyor.

PERFORMANSI

Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonda 33 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
