UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen, sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı Bayer Leverkusen 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Edmond Fayçal Tapsoba attı.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, rövanş karşılaşması öncesi rakibi karşısında avantaj elde etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Mart'ta Macaristan'da oynanacak.
Karşılaşmada Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Edmond Fayçal Tapsoba attı.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, rövanş karşılaşması öncesi rakibi karşısında avantaj elde etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Mart'ta Macaristan'da oynanacak.
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