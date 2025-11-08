08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
0-240'
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-081'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
0-041'
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
0-010'
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
0-011'
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
0-012'
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-178'
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-037'
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Bayer Leverkusen, evinde gol oldu yağdı!

Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Heidenheim'i 6-0 mağlup etti.

calendar 08 Kasım 2025 19:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Heidenheim karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Bayer Leverkusen, 6-0'lık skorla kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 2 ve 22'de Patrik Schick, 16'da Jonas Hofmann, 27'de Ernest Poku ve 45+1 ile 53. dakikalarda Ibrahim Maza attı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, puanını 20 yaptı. Heidenheim, 5 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Leverkusen, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Heidenheim, Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 5 5 2 13 6 20
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 20 15 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 12 22 13
13 Kasımpaşa 12 2 5 5 11 15 11
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
