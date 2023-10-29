Bundesliga 9. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Freiburg karşılaştı. Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Bayer Leverkusen 2-1 kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Florian Wirtz ile 60. dakikada Jonas Hofmann kaydetti. Freiburg'un tek golü 70. dakikada Manuel Gulde'den geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 25'e çıkaran Bayer Leverkusen liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 13 puanda kaldı.
Gelecek maç haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim'a konuk olacak. Konuk ekip Freiburg, Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Florian Wirtz ile 60. dakikada Jonas Hofmann kaydetti. Freiburg'un tek golü 70. dakikada Manuel Gulde'den geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 25'e çıkaran Bayer Leverkusen liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 13 puanda kaldı.
Gelecek maç haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim'a konuk olacak. Konuk ekip Freiburg, Mönchengladbach'ı ağırlayacak.