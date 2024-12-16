Bayer Leverkusen'de devleri üzen karar

Bayer Leverkusen, Florian Wirtz'in sözleşmesini uzatmak için 21 yaşındaki yıldızla anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen'de devleri üzen karar
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16 Aralık 2024 12:51
Son güncelleme 16 Aralık 2024 13:17
Bayer Leverkusen, takımın yıldız ismi Florian Wirtz'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Kicker'de yer alan habere göre, Alman ekibi, Wirtz ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre, kulüple sözleşmesi 2027 yılında bitecek Florian Wirtz, kontratını en az bir yıl daha uzatacak.

Alman basındaki haberde, Leverkusen'in, Wirtz ile yapılan anlaşmaya göre gelecek yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını güvence altına aldığı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Florian Wirtz'in adı Bayern Münih ve Real Madrid ile anılıyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Wirtz, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

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