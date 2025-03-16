Bayer Leverkusen, 7 gollü maçta Schick ile güldü

Almanya Bundesliga'nın 26. Hafta maçında Bayer Leverkusen, Stuttgart'a konuk oldu.



Stuttgart Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Bayer Leverkusen, 3-1 geriden gelip 4-3'lük skorla kazandı.



Bayer Leverkusen'in galibiyet golleri 56'da Jeremie Frimpong, 67'de Piero Hincapie, 88'de Angelo Stiller ve 90+4'te Patrick Schick ile geldi.



Stuttgart'ın golleri ise 14'te Ermedin Demirovic, 48'de Nick Woltemade ve 62'de Granit Xhaka'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.



Bu galibiyetin ardından Bayer Leverkusen, puanını 56'ya yükseltti. Stuttgart, 37 puanda kaldı.



Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Bochum'u konuk edecek. Stuttgart, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.



