Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi,ligin son haftalarında Siyah-Beyazlılar'ın en önemli kozlarından birisi olacak.



Bu sezon kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Alanyaspor karşısında kaydettiği 2 golle galibiyette başrol oynarken taraftarların da gönlünü almayı başarmıştı.



Gol sayısını 14'e yükselten ve krallık yarışında 15 gollü El Kaabi'yi takip eden Batshuayi, ligin son haftalarında Siyah-Beyazlılar'ın en önemli kozlarından birisi olacak.



Valerien Ismael'in gelmesiyle birlikte orta sahaya top almak için daha az gelen ve hücumda rakibi daha çok rahatsız eden Batshuayi, krallık yarışında da farkı kapatarak gözünü zirveye dikti.







