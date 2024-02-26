Batshuayi gözünü rekora dikti!

Fenerbahçe'de bu sezon 18 gol atan Michy Batshuayi, 6 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Batshuayi gözünü rekora dikti!
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26 Şubat 2024 10:39
Son güncelleme 26 Şubat 2024 10:40
Bu sezon Edin Dzeko'nun arkasında bekleyen ve nöbetçi golcü lakabını alan Michy Batshuayi buna rağmen önemli bir istatistik yakaladı.

6 GOL ATARSA KARİYER REKORU

Şans bulduğu maçlarda iyi bir performans sergileyen Belçikalı oyuncu, lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde şu ana kadar 31 maça çıktı. 30 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı.

Batshuayi sezonun geride kalan maçlarında forma giyer ve 6 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde şu ana kadar 453 maça çıkan Batshuayi, 180 defa gol sevinci yaşadı. Belçikalı yıldız 44 kez de gol pası verdi. 

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