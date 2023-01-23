Batshuayi: 'Çok daha iyi olacağız'

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.
Belçikalı futbolcu, galibiyetin ardından şu sözleri kullandı;
"Kritik bir maçtı. En iyi maçımız değil. En önemlisi kazanmaktı. Eksiklere çok iyi çalışacağız. Önemli olan mental olarak ayakta kalabilmek. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacağız."
Belçikalı futbolcu, galibiyetin ardından şu sözleri kullandı;
"Kritik bir maçtı. En iyi maçımız değil. En önemlisi kazanmaktı. Eksiklere çok iyi çalışacağız. Önemli olan mental olarak ayakta kalabilmek. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacağız."
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