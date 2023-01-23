Batshuayi: "Çok daha iyi olacağız"

Fenerbahçe'nin golcü ismi Michy Batshuayi, Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Batshuayi: 'Çok daha iyi olacağız'
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23 Ocak 2023 23:11
Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Belçikalı futbolcu, galibiyetin ardından şu sözleri kullandı;

"Kritik bir maçtı. En iyi maçımız değil. En önemlisi kazanmaktı. Eksiklere çok iyi çalışacağız. Önemli olan mental olarak ayakta kalabilmek. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacağız."

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