Batshuayi: 'Çok daha iyi olacağız'

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.



Belçikalı futbolcu, galibiyetin ardından şu sözleri kullandı;



"Kritik bir maçtı. En iyi maçımız değil. En önemlisi kazanmaktı. Eksiklere çok iyi çalışacağız. Önemli olan mental olarak ayakta kalabilmek. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacağız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ