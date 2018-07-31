Batman Belediyesporlu futbolculara 'Üç büyükler'den teklif

"Çocuklarımızı Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyoruz"

"Üç çocuğumuzu Süper Lig'in 8 takımı istiyor"

Sekiz takım talip oldu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten 1955 Batman Belediyespor altyapısında yetişen 3 futbolcuya, "Üç büyükler"den teklif geldi.Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından 1955 Batman Belediyespor altyapısında aktif şekilde yürütülen çalışmalar meyvelerini verdi.Altyapıda yetişen Yunus Emre Konak (12), Ali İmran Oğuzhan (12) ve İslam Aydın (12), aralarında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu 8 takımdan teklif aldı.Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından bu yıl 21-23 Nisan'da Antalya'da düzenlenen "Geleceğin Yıldızları 12 Yaş Altı Futbol Turnuvası"na katılan Yunus Emre Konak, Ali İmran Oğuzhan ve İslam Aydın'ı izleyen Konyaspor, 3 sporcu için toplam 500 bin lira transfer ücreti teklif etti.Belediyespor yetkilileri ise transfer tekliflerini sporcular 14 yaşına ulaştığında değerlendirmek istiyor.Batman Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2016'dan bu yana Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları kapsamında sporu çok farklı bir noktaya taşıdıklarını söyledi.Belediye bünyesinde bugün itibarıyla 19 branşta 7 bin 600 çocuğun sportif faaliyetlerden yararlandığını belirten Şahin, Belediyespor olarak da 14 branşta Türkiye'nin farklı liglerinde Batman'ı temsil ettiklerini aktardı.Şahin, 52 antrenörle farklı branşlarda sporcu yetiştirdiklerine işaret ederek, "Bayan futbol takımımız Türkiye 3. Ligi'nde, futbol takımımız BAL Ligi'nde, masa tenisi bayan takımımız Türkiye Süper Ligi'nde, hentbol takımımız Türkiye Süper Ligi'nde, curling bayan-erkek takımımız Türkiye 2. Ligi'nde, ampute futbol takımımız Türkiye 1. Ligi'nde kentimizi temsil ediyor." diye konuştu.Altyapıda daha çok sporcu yetiştirmek için kente 8 milyon liralık bir spor tesisi kazandırma hazırlığında olduklarına dikkati çeken Şahin, çocukların ülkeye hayırlı birer evlat olarak yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.Şahin, bölgede gençlerin, çocukların fizyolojik yapılarının spora çok uygun olduğunu, çok yetenekli olduklarını vurgulayarak, başarılı çocukları tespit ettiklerini belirtti.12 yaş altı takımındaki 3 sporcu için Konyaspor'dan 500 bin lira teklif geldiğini kaydeden Şahin, "İki yıl gibi kısa bir zamanda altyapıda yetiştirdiğimiz çocuklarla çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık. 12 yaş altı takımındaki çocuklarımıza Türkiye'deki birçok büyük kulüpten teklif var. Bu çocuklarımızı ailelerinden ayırmadan, o takımların sunduğu imkanları kendilerine sağlayıp, burada yetiştirerek Türk futboluna, Türk sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.Altyapıda futbolda 8 ile 18 yaş arası 400'ü aşkın sporcu bulunduğunu belirten altyapı antrenörlerinden Hamit Demir, antrenmanların haftanın 5 günü sürdüğünü söyledi.Altyapıya gelen çocukların ulaşımından, giysiye kadar tüm masraflarının belediye tarafından karşılandığını dile getiren Demir, çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı.Demir, "Özellikle futbola yoğun ilgi var. Yani sahada metrekareye neredeyse 4 çocuk düşüyor." ifadelerini kullandı.Antalya'da düzenlenen turnuvada 3 sporcuya Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu 8 takımdan teklif gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Demir, çabalarının karşılığını almaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.Demir, "Üç çocuğumuzu şu anda Süper Lig'in 8 takımı istiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Konya, Bursa, Sivas, Bolu, Osmanlı, hepsi istiyor bu 3 çocuğumuzu. Bu çalışmaların, bu emeğimizin bize geri dönüşü süper. Yani çalıştığımızın karşılığını fazlasıyla alıyoruz." şeklinde konuştu.Sporcuların yaşlarının küçük olduğunu ifade eden Demir, yönetimin aldığı kararla 14 yaşından sonra futbolcuların transferine izin vermeyi düşündüklerini belirtti.Babasının bir fabrikada işçi olarak çalıştığını belirten sporcu Yunus Emre Konak, aldığı transfer teklifinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Evde boş oturmaktansa belediye bünyesinde top koşturmayı tercih ettiğini anlatan Yunus Emre, "Antalya'ya turnuvaya gittik. Orada çok güzel oynadım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Konya, Osmanlı, Bolu ve Bursa'nın da aralarında olduğu 8 takım beni istedi." dedi.Yunus Emre, çok güzel imkanlarla kentte futbolda ilerlemeye devam edeceklerini aktararak, evden araçla alınıp, antrenman sonrası yine evlerine bırakıldıklarını, kendilerine çok iyi imkanlar sunulduğunu kaydetti.Ali İmran Oğuzhan da Bursaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'dan transfer teklifi aldığını dile getirdi.Şu an için tekliflere sıcak bakmadığını ifade eden Oğuzhan, "İki senedir burada çalışıyorum. Antalya'daki turnuvaya gittim. Beni de seçtiler ama şimdi gitmeyeceğim. Büyüdükten sonra inşallah gideceğim." diye konuştu.