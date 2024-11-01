Batista Mendy, orta sahaya geçiyor

Trabzonspor'da Batista Mendy, Fenerbahçe maçında orijinal mevkisi orta sahaya geçecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Batista Mendy, orta sahaya geçiyor
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01 Kasım 2024 11:49
Trabzonspor'da Stefan Savic sakatlandıktan sonra ligde 5 haftadır üst üste stoperde görev yapan Batista Mendy, Fenerbahçe maçında gerçek yeri orta sahaya geçiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, Fransız yıldızı orta sahanın merkezinde oynatmayı düşünüyor. Denswil'in ardından Savic de iyileşirken, iki tecrübeli isim stoperde başlayacak. Mendy'nin yanında orta alanda Lundstram'ın görev alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Fred-Ambarat ikilisine karşı Mendy'nin daha dirençli oynayabileceğini düşünen Güneş, 10 numara pozisyonunda ise kime şans vereceğini henüz netleştirmedi. Burada Cham veya Bardhi yerine Ozan Tufan olabilir. Cihan Çanak da ihtimaller arasında yer alıyor.

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