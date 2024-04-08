Batista Mendy: "Önemli olan takımın başarısı"

Trabzonspor'da Batista Mendy, zamn zaman stoper oynamasıyla ilgili, "Önemli olan takıma katkı sağlamak" diye konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Batista Mendy: 'Önemli olan takımın başarısı'
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08 Nisan 2024 10:39
Trabzonspor'un sezon başında Angers'ten aldığı ve 4+1 yıllık imza attırdığı Batista Mendy, merkez orta saha olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ön libero bazen de stoperde oynadı.

Abdullah Avcı geldikten sonra 7 maçta ilk 11'de stoper olarak başlayan, 6 karşılaşmada ise oyunun gidişatına göre ikinci yarıda stoper bölgesine çekilen 24 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonuyla ilgili olarak, "Önemli olan takıma katkı sağlamak, ben bunun için elimden geleni yapıyorum" dedi ve her yerde oynayabileceğini dile getirdi.

Trabzonspor'da bu sezon 29 maçta süre bulan Mendy, bir kez gol sevinci yaşadı.

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