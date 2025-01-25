Batista Mendy için 12 milyon euro'luk teklif!

Rennes'in çok istediği Batista Mendy konusunda Trabzonspor ile görüşmeler devam ediyor. Mendy için rakamlar 12 milyon euro seviyesine kadar yükseldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Batista Mendy için 12 milyon euro'luk teklif!
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25 Ocak 2025 10:48
Trabzonspor'un bir önceki yaz 4.4 milyon Euro bonservisle Angers'tan kadrosuna kattığı Batista Mendy, Rennes'e gidebilir.

Fransız kulübü, yıldız orta saha oyuncusunu çok istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. Ligue 1 ekibi, teklifini 12 milyon Euro seviyelerine kadar çıkardı. Ayrıca pazarlıklarda Glen Kamara'nın da takasta kiralık olarak Trabzonspor'a gelmesi konuşuluyor.

KAMARA SÜRPRİZİ

29 yaşındaki Kamara, sezon başında 10 milyon Euro bonservisle Leeds'ten Rennes'e transfer olmuştu. Kamara, hocasıyla yaşadığı problemler nedeniyle Rennes'te kadro dışı durumda bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi, Rennes'in teklif ettiği rakamı artırmaya çalışırken, Kamara'nın ise 6 aydan ziyade 1.5 yıllığına kiralanması hedefleniyor.

YÜZDE 20 PAY VAR

Önümüzdeki günlerde Mendy'nin Rennes'e transfer olup olmayacağı netlik kazanacak. Hali hazırda orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan BordoMavililer'de, Mendy'nin satışında göre tüm transfer planlamasında değişiklik yaşanabilir. Mendy'nin olası satışında, eski kulübü Angers'a elde edilen kârdan yüzde 20 pay verilecek.

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