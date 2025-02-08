Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçında İsrail protesto edildi

THY EuroLeague'de İspanya'nın Vitoria kentinde oynanan Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında kalabalık bir grup, İsrail'i protesto etti.



Geleneksel olarak Filistin'e destek veren tutumuyla bilinen İspanya'nın Bask bölgesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu kez de İsrail basketbol takımı Maccabi Tel Aviv'e en zorlu deplasmanlardan birini yaşatıp, spor salonunun dışında ve içinde eylem yaptı.



Karşılaşmanın oynandığı Vitoria kentinde şiddetli yağışa rağmen sivil toplum kuruluşlarının çağrılarına karşılık vererek sokakları dolduran binlerce Basklı, Maccabi Tel Aviv takımını "Filistin'deki soykırımını aklamak için kullanmakla" suçladığı İsrail'e karşı yürüdü.



Eylemciler, "İsrail'e boykot", "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin'in özgürlük mücadelesi" sloganları attı.



Yürüyüş sonrasında okunan manifestoda, "Sporun üzerinde değerler olduğuna inanıyoruz; soykırıma uğrayan halklarla dayanışma gibi. Maccabi'ye karşı oynanan maçlar Filistin'deki soykırımın görünmez yapılmasını amaçlıyor. Bu yüzden oynanmaması gerektiğini savunuyoruz." ifadesi kullanıldı.



Diğer yandan, sivil toplum kuruluşu Palestinarekin Elkartasuna Platformu'nun çağrısına uyan çok sayıda Baskonia taraftarı, İsrail'i protesto etmek için karşılaşmanın ilk çeyreğinde tribünleri boş bırakarak, daha sonra da salona girerek takımını destekledi.



İsrail karşıtı gösteri nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi alırken, spor salonunun giriş kapıları bile normalden farklı olarak değiştirildi.



Maccabi Tel Aviv takımı son 2 yıldır İspanya'da Madrid ve Barselona'da oynadığı maçlarda ya da Avrupa'nın diğer kentlerindeki karşılaşmaların öncesinde de protesto edildi. Protestolarda, İsrail'in tüm spor müsabakalarının dışında bırakılması talep ediliyor.



