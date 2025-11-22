21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
1-1
21 Kasım
Valencia-Levante
1-0
21 Kasım
Nice-Marsilya
1-5
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
0-0
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Baskonia, Bayern Münih'i farklı geçti!

EuroLeague'in 12. haftasında Baskonia, sahasında Bayern Münih'i 95-73 mağlup etti.

calendar 22 Kasım 2025 00:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Baskonia, Bayern Münih'i farklı geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 12. maç gününde Baskonia, Bayern Münih'i ağırladı.

Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi Baskonia 95-73 kazandı.

Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot, 18 sayı 4 ribaunt ile galibiyetin mimarlarından oldu.

Bu galibiyetle birlikte Baskonia, EuroLeague'deki 4. galibiyetini alırken Bayern Münih ise 7. kez mağlup oldu.

Baskonia, EuroLeague'in gelecek haftasına Zalgiris Kaunas deplasmanına gidecek. Bayern Münih ise Valencia'ya konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.