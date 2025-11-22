Baskonia, Bayern Münih'i farklı geçti!

EuroLeague'in 12. maç gününde Baskonia, Bayern Münih'i ağırladı.



Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi Baskonia 95-73 kazandı.



Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot, 18 sayı 4 ribaunt ile galibiyetin mimarlarından oldu.



Bu galibiyetle birlikte Baskonia, EuroLeague'deki 4. galibiyetini alırken Bayern Münih ise 7. kez mağlup oldu.



Baskonia, EuroLeague'in gelecek haftasına Zalgiris Kaunas deplasmanına gidecek. Bayern Münih ise Valencia'ya konuk olacak.



