Basketbolda ön eleme turları sona erdi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezona kalacak son 4 takım, Antalya'daki ön eleme turnuvalarında belirlendi. ERA Nymburk, Telekom Baskets Bonn, Benfica ve Aliağa Petkimspor, organizasyonu başarıyla tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Basketbolda ön eleme turları sona erdi
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23 Eylül 2024 00:30
Son güncelleme 23 Eylül 2024 00:57
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirlenmesi için Antalya'da düzenlenen ön eleme turnuvaları tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, 2. turnuvanın finalinde Estonya ekibi Kalev/Cramo'yu 80-66 yenen Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile 4. turnuvanın finalinde İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 78-71 mağlup eden Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Dünkü karşılaşmalarda ise 1. turnuvanın finalinde İsviçre ekibi Fribourg Olympic'i 91-85 mağlup eden Portekiz temsilcisi Benfica ile 3. turnuvanın finalinde Yunanistan'ın PAOK mateco takımını 79-69 yenen Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Antalya'da 17 Eylül'de başlayan Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelelerine 4 grupta 24 takım katıldı.

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