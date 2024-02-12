Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlıyor!

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları salı günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlıyor!
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12 Şubat 2024 13:05
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, salı günü oynanacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaları kazanan ekipler 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanacak.

Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Salı günü:

18.00 Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

20.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Şubat Çarşamba:

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (BJK Emlakjet)

20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)

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