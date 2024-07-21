Basketbol tutkunu mühendis, 100'den fazla potaya file taktı

Ankara'da yaşayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) inşaat mühendisliği bölümü mezunu Baha Müderrisoğlu, gençlerin basketbola ilgisini artırmak için 'Filesiz Saha Kalmasın' adında proje başlattı.



Müderrisoğlu, topladığı bağışlarla filesi olmayan basketbol potalarına file takmaya başladı. Bugüne kadar Ankara, İstanbul, Düzce ve Muğla'da 100'den fazla potayı fileleri ile buluşturdu.



Müderrisoğlu, basketbol oynayan çocuk ve gençleri görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Şu an okulları bilinçlendirmeye çalışıyorum. Bütün okullar bilinçlenip, müdürler dikkate alıp potaları filelendirirse, artık biraz rahatlayıp başka bir projeye adım atabilirim. İş çıkışı yoğun olan bir parka gidince genellikle veliler gelip, teşekkür ediyor. Çok güzel bir iş yaptığımı söylüyor. Ben de bunları görünce çok mutlu oluyorum. File taktıktan sonra futbol oynayan çocuklar dahil herkes basketbol oynamaya başlıyor. Futbol oynayan çocuklar yoğunlukta olduğu için basketbol sahasında basketbol oynandığını görmek beni çok mutlu ediyor. Potaya file taktıktan sonra basketbol cümbüşü yaşanıyor.'' dedi.



Baha Müderrisoğlu ayrıca, ''Fileli potalarda oynamak çok keyifli olduğu için insanların ilgisini çektiğini düşünüyorum. Ben de bu şekilde daha çok potayı filelendirmeye devam ettim. Filesiz potada basketbol oynamayı tuzsuz yemek yemeğe benzetiyorum. Fileli potada oynamanın keyfi bambaşka. Çok fazla file bağışı aldım bu konuda sorun çekmiyorum. Ülkede filesiz basketbol sahası kalmayana kadar devam etmek, en büyük hedefim. Umarım bunu başarabilirim. Sokakta maçlar döndüğü sürece ülkedeki basketbolun gelişeceğine inanıyorum. File de bu konuda bir katkı sağlıyor insanları heveslendiriyor" diye konuştu.





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