Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

Basketbolda Litvanya'nın Kaunas kentinde 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuyla 2022-2023 sezonu şampiyonunun belli olacağı THY Avrupa Ligi'nde kupayı en fazla İspanya ve İtalya ekipleri kazandı.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
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18 Mayıs 2023 13:12
Litvanya'da düzenlecek olan Euroleague Final Four öncesi İspanya ve İtalyan ekiplerinin üstünlüğü dikkat çekiyor.

İlk kez 1958 yılında oynanmaya başlayan Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda şu ana kadar 13 ülkeden 22 takım şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Ligi'nde temsilcileri 13'er kez mutlu sona ulaşan İspanya ve İtalya, kupayı en çok kazanan ülkeler sıralamasında zirveyi paylaştı.

REAL MADRİD ZİRVEDE 
İspanya'dan Real Madrid, elde ettiği 10 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor. Ayrıca bu ülkeden Barcelona 2,
Joventut Badalona da bir kez şampiyonluk yaşadı.

İTALYANLAR 22 SENEDİR KUPAYA HASRET 
Uzun yıllar kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İtalyan ekipleri, en son 2001'de bu başarıyı yaşadı.

Ligde son olarak 2001'de Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya, 22 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı.

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