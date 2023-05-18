Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

Litvanya'da düzenlecek olan Euroleague Final Four öncesi İspanya ve İtalyan ekiplerinin üstünlüğü dikkat çekiyor.



İlk kez 1958 yılında oynanmaya başlayan Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda şu ana kadar 13 ülkeden 22 takım şampiyonluk yaşadı.



Avrupa Ligi'nde temsilcileri 13'er kez mutlu sona ulaşan İspanya ve İtalya, kupayı en çok kazanan ülkeler sıralamasında zirveyi paylaştı.



REAL MADRİD ZİRVEDE

İspanya'dan Real Madrid, elde ettiği 10 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor. Ayrıca bu ülkeden Barcelona 2,

Joventut Badalona da bir kez şampiyonluk yaşadı.



İTALYANLAR 22 SENEDİR KUPAYA HASRET

Uzun yıllar kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İtalyan ekipleri, en son 2001'de bu başarıyı yaşadı.



Ligde son olarak 2001'de Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya, 22 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı.



