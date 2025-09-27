27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-015'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Basketbol Süper Ligi'nde İzmir derbisi!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Petkimspor ile Karşıyaka, İzmir derbisinde karşılaşacak.

calendar 27 Eylül 2025 13:50
Haber: DHA, Fotoğraf: ksk.org.tr
Basketbol Süper Ligi'nde İzmir derbisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcileri 2025-2026 sezonuna derbiyle başlayacak.

Yeni sezonun ilk haftasında ligin köklü ekipleri Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka, Aliağa'da rakip olacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Yeni sezona tepeden tırnağa yeniledikleri kadro ve teknik ekipleriyle hazırlanan iki ekip ilk hafta kozlarını paylaşacak.

Petkimspor antrenörlük görevine uzun süredir takımı çalıştıran Burak Gören'in yerine Karşıyaka'nın eski antrenörlerinden Özhan Çıvgın'ı getirmişti. Sezon öncesi 10 transferle yeni bir kadro kuran yeşil-kırmızılılar ise takımı Faruk Beşok'a emanet etmişti. Maç öncesi FIBA'dan gelen transfer yasağı kapsamındaki borcunu taksitlendiren Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Egemen Güven görev yapamayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
