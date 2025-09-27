Basketbol Süper Ligi'nde İzmir derbisi!

Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcileri 2025-2026 sezonuna derbiyle başlayacak.



Yeni sezonun ilk haftasında ligin köklü ekipleri Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka, Aliağa'da rakip olacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Yeni sezona tepeden tırnağa yeniledikleri kadro ve teknik ekipleriyle hazırlanan iki ekip ilk hafta kozlarını paylaşacak.



Petkimspor antrenörlük görevine uzun süredir takımı çalıştıran Burak Gören'in yerine Karşıyaka'nın eski antrenörlerinden Özhan Çıvgın'ı getirmişti. Sezon öncesi 10 transferle yeni bir kadro kuran yeşil-kırmızılılar ise takımı Faruk Beşok'a emanet etmişti. Maç öncesi FIBA'dan gelen transfer yasağı kapsamındaki borcunu taksitlendiren Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Egemen Güven görev yapamayacak.



