Sezon Şampiyon 1966-1967 Altınordu 1967-1968 İTÜ 1968-1969 Galatasaray 1969-1970 İTÜ 1970-1971 İTÜ 1971-1972 İTÜ 1972-1973 İTÜ 1973-1974 Muhafızgücü 1974-1975 Beşiktaş 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Eczacıbaşı 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Efes Pilsen 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Efes Pilsen 1983-1984 Efes Pilsen 1984-1985 Galatasaray 1985-1986 Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe 1991-1992 Efes Pilsen 1992-1993 Efes Pilsen 1993-1994 Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor 1995-1996 Efes Pilsen 1996-1997 Efes Pilsen 1997-1998 Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ 1999-2000 TOFAŞ 2000-2001 Ülkerspor 2001-2002 Efes Pilsen 2002-2003 Efes Pilsen 2003-2004 Efes Pilsen 2004-2005 Efes Pilsen 2005-2006 Ülkerspor 2006-2007 Fenerbahçe Ülker 2007-2008 Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen 2009-2010 Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Milangaz 2012-2013 Galatasaray Medical Park 2013-2014 Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Ülker 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 Fenerbahçe Doğuş 2018-2019 Anadolu Efes 2019-2020 Tamamlanamadı 2020-2021 Anadolu Efes 2021-2022 Fenerbahçe Beko 2022-2023 Anadolu Efes 2023-2024 Fenerbahçe Beko 2024-2025 Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 60. sezon, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti.1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 12 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda kazanan sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 ve 2007-2008'de de mutlu sona ulaştı.Ligde Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 şampiyonluk elde etti.Ligde ilk şampiyonluğunu 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında da kupanın sahibi oldu.Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde iki kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.Siyah-beyazlı ekip, 1974-1975 sezonunda 60 puanla ligi zirvede tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti.Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurarak 37 yıl sonra ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.Basketbol Süper Ligi'nde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.1966-1967 sezonundan itibaren oynanmaya başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu elde etti.Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren şampiyon takım, play-off maçlarının ardından belli oldu.Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ikişer defa, Muhafızgücü de bir kez şampiyonluğa ulaştı.Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.Kovid-19 salgını sebebiyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart 2020'de ara verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle: