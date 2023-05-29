Basketbol Süper Ligi'nde 2. maçlar başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final 2. maçları başlıyor. 2 galibiyete ulaşacak takımlar adlarını yarı finale yazdıracaklar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde 2. maçlar başlıyor
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29 Mayıs 2023 14:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçlar başlıyor.

Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek.

İLK MAÇI KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE:

Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:

30 MAYIS ÇARŞAMBA:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 MAYIS PERŞEMBE:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

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