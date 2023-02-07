Basketbol maçları ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu, yaşanan deprem felatetinin ardından bu haftaki müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Basketbol maçları ertelendi
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07 Şubat 2023 16:36
Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak maçların yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir.

Ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından liglerimizde bu hafta oynanacak tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklayacaktır.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Türkiye Basketbol Federasyonu"



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