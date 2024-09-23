Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 23. sezon heyecanı

2003



Pamesa Valencia



2004



Hapoel Kudüs



2005



Lietuvos Rytas



2006



Dinamo Moskova



2007



Real Madrid



2008



Joventut Badalona



2009



Lietuvos Rytas



2010



Power Electronics Valencia



2011



UNICS Kazan



2012



Khimki



2013



Lokomotiv Kuban



2014



Valencia Basket



2015



Khimki



2016



Galatasaray Odeabank



2017



Unicaja Malaga



2018



Darüşşafaka



2019



Valencia Basket



2021



Monaco



2022



Virtus Segafredo Bologna



2023



Gran Canaria



2024



Paris Basketbol





Basketbolda BKT Avrupa Kupası'nın 23'üncü sezonu, 24 Eylül Salı günü yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.Avrupa Ligi organizasyonunun 2002-03 sezonundan bu yana düzenlediği turnuvada Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom, şampiyonluk mücadelesi verecek.Kupa tarihinde bugüne dek final oynayan 4 Türk takımından 2'si şampiyon olmayı başardı. Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de kupayı müzesine götürdü. 2022'de Frutti Extra Bursaspor ve 2023'te Türk Telekom, finalde kupaya uzanamadı.Avrupa Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan ekip, İspanya'dan Valencia Basket oldu.İlk organizasyonda şampiyon olan Valencia Basket, daha sonra 2010, 2014 ve 2019'da da kupayı kazanmasını bildi. İspanya ekibi, 2012 ve 2017'de ise finalde kaybetti.Rusya ekibi Khimki, 2012 ve 2015, Litvanya temsilcisi Lietuvos Rytas, 2005 ve 2009'da kupayı kazandı.UNICS Kazan, Lokomotiv Kuban, Real Madrid, Virtus Segafredo Bologna, Monaco, Unicaja Malaga, Joventut Badalona, Dinamo Moskova, Hapoel Kudüs, Gran Canaria, Paris Basketbol takımları hedefe bir kez ulaştı.BKT Avrupa Kupası'nda 2024-25 sezonu ilk hafta maç programı şöyle:19.30 Türk Telekom - Lietkabelis (Litvanya)20.30 Veolia Towers Hamburg (Almanya) - Cosea JL Bourg (Fransa)21.30 Joventut Badalona (İspanya) - Hapoel Shlomo Tel Aviv (İsrail)22.00 Dreamland Gran Canaria (İspanya) - Dolomiti Energia Trento (İtalya)19.00 U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - Cedevita Olimpija (Slovenya)19.00 Wolves Vilnius (Litvanya) - Bahçeşehir Koleji20.00 Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail) - Valencia Basket (İspanya)20.00 Beşiktaş Fibabanka - Buducnost VOLI (Karadağ)20.00 Trefl Sopot (Polonya) - ratiopharm Ulm (Almanya)21.00 Umana Reyer (İtalya) - Aris Midea (Yunanistan)Pandemi nedeniyle 2019-20 sezonunun tamamlanamadığı Avrupa Kupası'nda yıllara göre şampiyon takımlar şöyle: