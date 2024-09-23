Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 23. sezon heyecanı

BKT Avrupa Kupası'nın 23. sezonu 24 Eylül Salı günü başlıyor. Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom şampiyonluk için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 23. sezon heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 11:08
Basketbolda BKT Avrupa Kupası'nın 23'üncü sezonu, 24 Eylül Salı günü yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa Ligi organizasyonunun 2002-03 sezonundan bu yana düzenlediği turnuvada Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kupa tarihinde bugüne dek final oynayan 4 Türk takımından 2'si şampiyon olmayı başardı. Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de kupayı müzesine götürdü. 2022'de Frutti Extra Bursaspor ve 2023'te Türk Telekom, finalde kupaya uzanamadı.

Valencia Basket'in 4 şampiyonluğu var

Avrupa Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan ekip, İspanya'dan Valencia Basket oldu.

İlk organizasyonda şampiyon olan Valencia Basket, daha sonra 2010, 2014 ve 2019'da da kupayı kazanmasını bildi. İspanya ekibi, 2012 ve 2017'de ise finalde kaybetti.

Rusya ekibi Khimki, 2012 ve 2015, Litvanya temsilcisi Lietuvos Rytas, 2005 ve 2009'da kupayı kazandı.

UNICS Kazan, Lokomotiv Kuban, Real Madrid, Virtus Segafredo Bologna, Monaco, Unicaja Malaga, Joventut Badalona, Dinamo Moskova, Hapoel Kudüs, Gran Canaria, Paris Basketbol takımları hedefe bir kez ulaştı.

İlk hafta maç programı

BKT Avrupa Kupası'nda 2024-25 sezonu ilk hafta maç programı şöyle:

24 Eylül Çarşamba:

19.30 Türk Telekom - Lietkabelis (Litvanya)

20.30 Veolia Towers Hamburg (Almanya) - Cosea JL Bourg (Fransa)

21.30 Joventut Badalona (İspanya) - Hapoel Shlomo Tel Aviv (İsrail)

22.00 Dreamland Gran Canaria (İspanya) - Dolomiti Energia Trento (İtalya)

25 Eylül Çarşamba:

19.00 U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - Cedevita Olimpija (Slovenya)

19.00 Wolves Vilnius (Litvanya) - Bahçeşehir Koleji

20.00 Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail) - Valencia Basket (İspanya)

20.00 Beşiktaş Fibabanka - Buducnost VOLI (Karadağ)

20.00 Trefl Sopot (Polonya) - ratiopharm Ulm (Almanya)

21.00 Umana Reyer (İtalya) - Aris Midea (Yunanistan)

Şampiyonlar

Pandemi nedeniyle 2019-20 sezonunun tamamlanamadığı Avrupa Kupası'nda yıllara göre şampiyon takımlar şöyle:

2003

 Pamesa Valencia
2004

 Hapoel Kudüs
2005

 Lietuvos Rytas
2006

 Dinamo Moskova
2007

 Real Madrid
2008

 Joventut Badalona
2009

 Lietuvos Rytas
2010

 Power Electronics Valencia
2011

 UNICS Kazan
2012

 Khimki
2013

 Lokomotiv Kuban
2014

 Valencia Basket
2015

 Khimki
2016

 Galatasaray Odeabank
2017

 Unicaja Malaga
2018

 Darüşşafaka
2019

 Valencia Basket
2021

 Monaco
2022

 Virtus Segafredo Bologna
2023

 Gran Canaria
2024

 Paris Basketbol
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery