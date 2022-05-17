Basketbol 1. Lig'de play-off heyecanı sürdü

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serilerinde maçlar devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol 1. Lig'de play-off heyecanı sürdü
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17 Mayıs 2022 00:07
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serilerinde 2 karşılaşma oynandı.

Bugün yapılan çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Mamak Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-77

Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 80-73

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serilerin ikinci maçları, 19 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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