Başantrenör Taner Atik, Kuveyt'te '3'te 3' yaptı

Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, Kuveyt Voleybol Ligi'nde şampiyon oldu.



Taner Atik'in yönetiminde Federasyon Kupasını ve Süper Kupa'yı kazanan Kuveyt Spor Kulübü, ligde de mutlu sona ulaştı.



Ligde normal sezonu lider bitiren Kuveyt Spor Kulübü, final etabında Qadsia Club ile karşılaştı.



Finallerde ilk maçı 3-0 kazanan Kuveyt Spor Kulübü, ikinci karşılaşmayı da 3-1 alarak sezonu şampiyon tamamladı.





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