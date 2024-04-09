Başantrenör Taner Atik, Kuveyt'te "3'te 3" yaptı

Taner Atik'in yönetimindeki Kuveyt Spor Kulübü, Federasyon Kupası ve Süper Kupa'nın ardından Kuveyt Voleybol Ligi'nde de şampiyonluğa ulaştı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başantrenör Taner Atik, Kuveyt'te '3'te 3' yaptı
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09 Nisan 2024 14:22
Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, Kuveyt Voleybol Ligi'nde şampiyon oldu.

Taner Atik'in yönetiminde Federasyon Kupasını ve Süper Kupa'yı kazanan Kuveyt Spor Kulübü, ligde de mutlu sona ulaştı.

Ligde normal sezonu lider bitiren Kuveyt Spor Kulübü, final etabında Qadsia Club ile karşılaştı.

Finallerde ilk maçı 3-0 kazanan Kuveyt Spor Kulübü, ikinci karşılaşmayı da 3-1 alarak sezonu şampiyon tamamladı.

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