Başakşehirli Clichy'den Uygur Türklerine destek

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Başakşehirli Clichy'den Uygur Türklerine destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2020 14:34
Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.

Clichy, Uygur Türklerini temsil eden ve kan ağlayan kadının ağzını kapatan Çin Halk Cumhuriyeti bayrağına boyanmış bir elin olduğu görseli paylaşarak Uygur Türklerine destek oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli de daha önce Uygur Türklerine destek vermek amacıyla paylaşımda bulunmuştu.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için