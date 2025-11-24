24 Kasım
Başakşehir - Trabzonspor: 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile mücadelede edecek.

Başakşehir - Trabzonspor: 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

11'LER


RAMS Başakşehir: Muhammed; Onur Bulut, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke. 



Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Vişça, Augusto, Onuachu.



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde 29 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 25 puanla 3. basamakta yer alarak haftaya giren bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de oynadığı 12 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 13 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor. Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, milli aradan önce ligde oynanan mücadelede Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Turuncu-lacivertli ekip, kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR 2 MAÇ SONRA KAZANMAK İSTİYOR

Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2 hafta sonra yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK VAR

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari, takımda yer alamayacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR: 35. RANDEVU

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, İstanbul'da yapacakları maçla ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 34 karşılaşmanın 14'ünde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir, galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 49 gol atarken kalesinde 38 gol gördü.

TRABZONSPOR, İSTANBUL'DA 8 KEZ KAZANDI

İstanbul'da iki takım arasındaki 17 maçta Trabzonspor 8, RAMS Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor deplasmanda 30 gol atarken 20 gol yedi.

FATİH TEKKE İLE İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Trabzonspor, geçen sezon takımın başına getirilen Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçta deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı.

Bordo-mavililer, yeni teknik direktörüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

