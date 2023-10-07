Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Başakşehir FK ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Başakşehir oldu.



Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 3. dakikada Jerome Opoku ve 36. dakikada Papy Djilobodji'nin ters vuruşuyla geldi.



Gaziantep FK'da Alexandru Maxim, 60. dakikada kullandığı penaltıda Volkan Babacan'ı geçemedi.



Çağdaş Atan yönetiminde beşinci lig maçında ikinci galibiyetini alan Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Marius Sumudica ile dördüncü lig maçında ikinci mağlubiyetini yaşayan Gaziantep FK 6 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Ba topa ayak koydu, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Opoku, altıpas içinde kafa ile ağlara gönderdi: 1-0



27. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Figueiredo'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Piatek ayak içiyle gelişine vurdu, kaleci Nita sağına uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



36. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında açısını düzelten Aleksic, ceza sahasına girmeden şutunu attı, Djilobodji'ye çarpan top yön değiştirdi ve ağlara gitti: 2-0



Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan Mustafa'nın ceza sahasına ortasında, Jevtovic ile Ba arasındaki mücadele sonrasında Jevtovic yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.



60. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında kaleci Volkan soluna uzanarak gole izin vermedi.



90+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Abeid'in kafa pasıyla Gaziantep ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dennis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'ya çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.



RAMS Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Mert Bulut



RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Cemali Sertel, Aleksic (Dk. 87 Abeid), Deniz Türüç (Dk. 69 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 87 Onur Ergün), Berkay Özcan, Figueiredo (Dk. 83 Dennis), Piatek (Dk. 69 Keny)



Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp (Dk. 71 Ogün Özçiçek), Jevtovic, Gradel (Dk. 71 Markovic), Maxim (Dk. 81 Ajeti), Dragus (Dk. 89 M'Bakata)



Goller: Dk. 3 Opoku, Dk. 36 Djilobodji (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir)



