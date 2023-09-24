Başakşehir'den 5 maçta 1 galibiyet

RAMS Başakşehir ligde oynadığı son 5 maçtan yalnızca 1 galibiyet aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'den 5 maçta 1 galibiyet
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23 Eylül 2023 23:40
Son güncelleme 24 Eylül 2023 00:21
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk yenilgisini 2-1'lik sonuçla Galatasaray karşısında aldı.

Turuncu-lacivertli takım, Çağdaş Atan idaresinde çıktığı ilk maçta başında ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Ligde oynadığı 5. maçta 4. yenilgisini alan RAMS Başakşehir, 3 puanda kaldı.

Başakşehir, 3. haftanın erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR İLK GOLÜNÜ ATTI

RAMS Başakşehir, bu sezon iç sahada oynadığı 3. maçta ilk golünü buldu.

Ligde bu sezon sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'in evindeki ilk golünü Galatasaray karşılaşmasında Leo Dubois attı.

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