Başakşehir'de hedef Kadıköy'den 3 puanla dönmek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Haftaya 20 puanla giren Medipol Başakşehir, puan cetvelinde averajla Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alıyor.



Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, 9. haftada ise Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir son maçında ise sahasında İstanbulspor'u 2-0 yendi.



Ndayishimiye cezalı



Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek.



Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.





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