Başakşehir'de alarm: Çarpıcı istatistik

Süper Lig'de kötü bir başlangıca imza atan Başakşehir, aradan da kötü döndü.
İstanbul ekibi, milli aranın ardından ilk maçta sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Başakşehir adına sahasında oynadığı Galatasaray maçıyla birlikte dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Bu sezon evinde oynadığı ilk 4 lig maçını kazanamayan Başakşehir, bunu daha önce yaşadığı 2012/13 sezonunda küme düştü.
İstanbul ekibi, bu sezon oynadığı 8 maçta ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı.
Başakşehir'in bu sezon sahasında aldığı sonuçlar:
Başakşehir 1-1 Kayserispor
Başakşehir 0-0 Eyüpspor
Başakşehir 1-1 Alanyaspor
Başakşehir 1-2 Galatasaray
Başakşehir bu sezon 8 lig maçında 1 galibiyet aldı.
⭕1-1 Kayserispor
⭕0-0 Eyüpspor
❌1-2 Beşiktaş
✅2-0 Karagümrük
⭕1-1 Alanyaspor
❌1-2 Konyaspor
❌0-1 Göztepe
❌1-2 Galatasaray pic.twitter.com/e6hTcFliG3
— Sporx (@sporx) October 18, 2025
— Sporx (@sporx) October 18, 2025