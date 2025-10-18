Başakşehir'de alarm: Çarpıcı istatistik

Başakşehir bu sezon 8 lig maçında 1 galibiyet aldı.



⭕1-1 Kayserispor

⭕0-0 Eyüpspor

❌1-2 Beşiktaş

✅2-0 Karagümrük

⭕1-1 Alanyaspor

❌1-2 Konyaspor

❌0-1 Göztepe

❌1-2 Galatasaray pic.twitter.com/e6hTcFliG3



Bu sezon evinde oynadığı ilk 4 lig maçını kazanamayan Başakşehir, bunu daha önce yaşadığı 2012/13 sezonunda küme düştü.



Süper Lig'de kötü bir başlangıca imza atan Başakşehir, aradan da kötü döndü.İstanbul ekibi, milli aranın ardından ilk maçta sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Başakşehir adına sahasında oynadığı Galatasaray maçıyla birlikte dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.Bu sezon evinde oynadığı ilk 4 lig maçını kazanamayan Başakşehir, bunu daha önce yaşadığı 2012/13 sezonunda küme düştü.İstanbul ekibi, bu sezon oynadığı 8 maçta ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı.