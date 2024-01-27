Başakşehir'de 1 eksik, 1 belirsiz

Başakşehir, ligde sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibinde kart cezalısı Joao Figueiredo bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Mehdi Abeid'in durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de 1 eksik, 1 belirsiz
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27 Ocak 2024 12:57
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle son bulan RAMS Başakşehir oynadığı 22 maçta topladığı 27 puanla haftaya 10. sırada giriyor.

Son 5 maçını kazanamayan TÜMOSAN Konyaspor ise topladığı 21 puanla 19. sırada yer alıyor.

Opoku geri dönüyor

İstanbul ekibinde, kart cezalısı Joao Figueiredo bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Jerome Opoku ise Konyaspor karşısında forma giyebilecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehdi Abeid'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Lucas Lima ve Leo Dubois ise ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında kart görmesi halinde, turuncu-lacivertli takımın 24. haftada oynayacağı İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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