Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü İngiltere temsilcisi Burnley ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. İdman öncesi Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli futbolcularla sahada kısa bir toplantı yaptı.Toplantının ardından koşuyla başlayan idman, fiziksel çalışmayla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise pas çalışması ve Burnley müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.Antrenmana Arda Turan ve ameliyat edilen Alparslan Erdem katılmadı.Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Burnley ile karşılaşacak.