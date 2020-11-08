CHADLI MAÇI ÇEVİREN İSİM OLDU

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu ve Başakşehir geriden gelerek maçı 2-1 kazandı.Gençlerbirliği, karşılaşmanın henüz 28. saniyesinde Sefa Yılmaz'ın attığı golle üstünlüğü yakaladı. Deplasman ekibinde 72. dakikada Johansson kırmızı kart gördü ve 80. dakikada sahneye çıkan Gulbrandsen, takımına beraberliği getirirken bu sezon ilk golünü de attı. 90+4. dakikada ise Mehmet Topal ağları sarstı ve takımını galibiyete taşıdı.Bu sonucun ardından galibiyet serisini 4 maça taşıyan Başakşehir, 13 puana yükseldi. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Belçikalı oyuncu Nacer Chadli bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.Sakatlığı geçen Belçikalı oyuncu, Gençlerbirliği maçında yedekler arasına alındı ve 79. dakikada oyuna girdikten sonra 80. dakikada Gulbrandsen'in golü ile 90+4. dakikada Mehmet Topal'ın golünde asisti yapan isim oldu.Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen bir diğer oyuncu Okechukwu Azubuike de bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.Buruk, ligde geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Enzo Crivelli ile hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmeyen Martin Skrtel maç kadrosunda yer almadı. Okan Buruk bu iki ismin yerine Carlos Ponck ve Demba Ba'ya ilk 11'de görev verdi.İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Junior Caiçara ise kadroda yer almadı.Mücadelenin 28. saniyesinde Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ayite, Johansson ve Murat Yıldırım arasındaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Sefa Yılmaz'a ulaştı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.19. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, iki rakibinden şık bir hareketle kurtulup sağ çaprazdan çok sert vururken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.23. dakikada Medipol Başakşehir'in sağdan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Aleksic, bekletmeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.34. dakikada Gençlerbirliği net bir fırsatı kullanamadı. Gençlerbirliği savunmasından atılan uzun topa Epureanu dokunamazken, Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terkeden ve ceza sahası önüne kadar çıkan Mert, Candeias'ın çalım denemesinde ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.51. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluştu. İrfan'ın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert vururken, kaleci Nordfeldt köşeye giden topu kornere çeldi.59. dakikada Edin Visca'dan aldığı pasla Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkay'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.77. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in penaltı noktasına gönderdiği topa Giuliano kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.80. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.90+4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında gerilerden gelen Mehmet Topal kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.Başakşehir Fatih TerimMustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin ÜnalMert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu (Dk. 46 Mehmet Topal), Bolingoli (Dk. 85 Cemali Sertel), Berkay Özcan (Dk. 79 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 79 Chadli), Aleksic (Dk. 46 Giuliano), Demba BaNordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 60 Soner Dikmen), Mendoza (Dk. 90 Abdullah Şahindere), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz (Dk. 60 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 75 Arda Kızıldağ)Dk. 1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 80 Gulbrandsen, Dk. 90+4 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)Dk. 72 Johansson (Gençlerbirliği)Dk. 54 Mendoza, Dk. 87 Nordfeldt, Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)