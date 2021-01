Süper Lig'de 17. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.



Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Fredrik Gulbrandsen kaydetti.



Ligde 7 hafta sonra kazanan Medipol Başakşehir puanını 19'a yükseltti. Erzurumspor 13 puanda kaldı.



Süper Lig'de pazar günü Medipol Başakşehir, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı korneri Novikovas kullandı. Altıpas önünde Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu, kaleci Volkan soluna gelen topu uzandı ve kontrol etti.

28. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım şutunu çekti, kaleci Farnolle zorlanmadan topu kontrol etti.

40. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Epureanu'nun önünde kaldı. Bu oyuncun sert vuruşunda kaleci Farnolle'den dönen topu kale önünde Gulbrandsen kafa ile ağlara yolladı: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

71. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan bindiren Hasan Ali, ceza sahası önünde bekleyen Mahmut Tekdemir'e pasını attı. Mahmut'un sol çaprazdan sert şutunu kaleci Farnolle son anda kornere çeldi.

82. dakikada ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında, savunmanın arkasına sarkan Aleksic, Mahmut'un pasıyla topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Farnolle topu kontrol etti.

83. dakikada Medipol Başakşehir'in kontra atağında İrfan Can Kahveci'nin pasıyla Deniz Türüç ceza sahasında topla buluştu. Açısını düzelten Deniz'in uygun pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Mehmet Topal), Visca (Dk. 88 Uğur Uçar), İrfan Can Kahveci, Chadli (Dk. 75 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 88 Azubuike), Gulbrandsen (Dk. 66 Crivelli)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu (Dk. 80 Mücahit Albayrak), Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik (Dk. 80 Oltan Karakullukçu), Emrah Başsan (Dk. 65 Kaan Kanak), Donald (Dk. 65 Petrus Boumal), Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes (Dk. 65 Ömer Şişmanoğlu)

Gol: Dk. 40 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 62 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)