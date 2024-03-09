Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Jerome Opoku attı.Başakşehir puanını 42'ye yükseltti. Antalyaspor ise 38 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Beşiktaş'ın konuğu olacak.5. dakikada Başakşehir'in Deniz Türüç ile sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Hamza'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.9. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Ömer Ali'nin kullandığı kornerde arka direkte Piatek kafayı vurdu, top yan direkten döndü ve arka direğe açıldı. Boşta kalan meşin yuvarlağa yakın mesafeden Davidson vurdu, top bir kez daha direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.26. dakikada Antalyaspor öne geçme şansını kullanamadı. Başakşehir ceza sahasına giren Saric'in sol çaprazdan şutunda Hamza'nın kafasına çarpan top üst direkten geri döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Streek'in gelişine vuruşunda bu kez top yan direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.67. dakikada gelişen Başakşehir atağında Davidson'un sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan topu kaleci Leite son anda ayağıyla kornere çeldi.90. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün altıpas önüne kestiği ortada Emirhan'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Leite kornere gönderdi.90+1. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerden gelen topu Opoku kafa ile ağlara yolladı.Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.Başakşehir Fatih TerimMert Güzenge, Bahtiyar Birinci, İlker TakpakMuhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Dk. 90+4 De Souza), Kemen (Dk. 90+4 Mahmut Tekdemir), Deniz Türüç, Aleksic (Dk. 76 Emirhan İlkhan), Davidson (Dk. 84 Figueiredo), PiatekLeite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Streek, Saric (Dk. 90+3 Erdal Rakip), Ufuk Akyol (Dk. 69 Safuri), Larsson (Dk. 87 Bytqi), BuksaDk. 90+1 Opoku (RAMS Başakşehir)Dk. 90+ 3 Opoku (RAMS Başakşehir), Erdoğan Yeşilyurt (Maçın bitiminde) (Bitexen Antalyaspor)