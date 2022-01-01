Barry: "Simmons %80'le faul atsa, Shaq gibi olur!"

NBA Hall of Fame oyuncusu Rick Barry, Brooklyn Nets yıldızı Ben Simmons'ın, Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal gibi olabileceğini söyledi.



Golden State Warriors efsanesi Barry, Substack'tan Marc Stein'a Simmons'ın serbest atış çizgisinden "yüzde 80" şut atan bir oyuncu olması durumunda Shaq gibi dominant olabileceğini açıkladı:



"Eğer o fizikle yüzde 80 isabetle faul atsaydı, Shaq gibi olurdu. Ona sürekli kendisinden küçük guardlara sırtı dönük oynatırdınız ve hepsini mahvederdi. Faul de alması durumunda, oldukça dominant bir faktör olurdu. Ligdeki en iyi oyunculardan biri olurdu."



Simmons'ın bu sezon parkelere ne zaman döneceği, henüz bilinmiyor.



