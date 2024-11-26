NBA'in efsanevi oyuncularından Charles Barkley, Los Angeles Lakers'ın çaylak oyuncusu Bronny James'e yönelik tutumunun "aptalca olduğunu" ve "adil olmadığını" belirtti.



The Bettor Angle isimli podcast'e konuk olan Barkley, Bronny'nin G League ekibi South Bay Lakers'ın sadece iç saha maçlarında oynamasına dair alınan kararı "berbat" ve "aptalca" olarak nitelendirdi.



Bu karara karşı çıkan Barkley, bunun hem kendisi hem de takım üzerindeki olumsuz etkisini şu sözlerle vurguladı:



"Çocuk NBA'de oynamaya hazır değil. Basketbol oynayabilmesi için G League'de olmalı. Aptalca bir karar, ona karşı da, takıma karşı da hiç adil bir yaklaşım değil.



O takımın koçu olduğunuzu bir düşünsenize. Deplasman yolculuğundan dönüyorsunuz ve karşınızda bir veya iki haftadır görmediğiniz bir oyuncu var. Ve muhtemelen onu oynatmanız gerektiğini hissediyorsunuz."



Barkley eleştirisini Lakers'ın Bronny'nin gelişimini kötü yönettiğini ve bunu hem takım hem de LeBron için "kötü bir görüntü" olarak nitelendirerek sonlandırdı. LeBron'un kariyerine olan hayranlığına rağmen Barkley, bu durumun tüm organizasyona kötü yansıdığına olan inancını belirtti.



20 yaşındaki Bronny bu sezon Lakers için altı maçta oynadı ve ortalama 2,3 dakika süre alarak, yalnızca 0,7 sayı kaydedebildi. İki G League maçında daha fazla umut vadeden Bronny, maç başına 28,5 dakika oynayarak, 5,0 sayı ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı.



