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Barkley: "Harden, gördüğüm en iyi teke tek oyuncusu"

NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın şimdiye kadar gördüğü en iyi "teke tek oyuncusu" olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın şimdiye kadar gördüğü en iyi "teke tek oyuncusu" olduğunu belirtti.

NBA on TNT isimli programın son bölümünde Barkley, Harden için yıldız oyuncunun Houston Rockets günlerinden beri söylediği bir şeyi yeniden dile getirdi:

"James Harden, gördüğüm en iyi teke tek oyuncusu. Ama Michael (Jordan) ve Kobe (Bryant) kadar iyi değil, insanlar gereksiz tepki göstermesinler. Şutörlük bazında değerlendirirsek, bu adamlar (MJ ve Kobe) harika üçlükçü değillerdi.

James istediği zaman üçlük atabiliyor, potaya gidebiliyor ve harika da bir serbest atışçı. Oyunun bugünkü haline göre konuşursak, kendisi şimdiye kadar gördüğüm en iyi teke tek oyuncusu."

Barkley'nin ifadelerinin ardından programın bir diğer sunucusu Shaquille O'Neal, yaşadığı şoku, oturduğu yerden kalkıp stüdyoyu terk ediyormuş gibi yaparak gösterdi.


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