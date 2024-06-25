Barisic ve Lundstram Trabzon'a geldi

Transfere hızlı bir başlangıç yapan ve 5 oyuncuyu KAP'a bildiren Trabzonspor'da 2 oyuncu Trabzon'a geldi.
Bordo-mavili takımın transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John Lundstram, salı gecesi kente indi.
Barisic ve Lundstram'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra transferlerin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Trabzonspor, Barisic ve Lundstram dışında; Ozan Tufan, Denis Dragus ve Anthony Nwakaeme için de görüşmelere başlandığını açıklamıştı.
Bordo-mavili takımın transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John Lundstram, salı gecesi kente indi.
Barisic ve Lundstram'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra transferlerin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Trabzonspor, Barisic ve Lundstram dışında; Ozan Tufan, Denis Dragus ve Anthony Nwakaeme için de görüşmelere başlandığını açıklamıştı.