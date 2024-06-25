Barisic ve Lundstram Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John Lundstram, Trabzon'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barisic ve Lundstram Trabzon'a geldi
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25 Haziran 2024 07:56
Son güncelleme 25 Haziran 2024 07:57
Transfere hızlı bir başlangıç yapan ve 5 oyuncuyu KAP'a bildiren Trabzonspor'da 2 oyuncu Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili takımın transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John Lundstram, salı gecesi kente indi.

Barisic ve Lundstram'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra transferlerin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Barisic ve Lundstram dışında; Ozan Tufan, Denis Dragus ve Anthony Nwakaeme için de görüşmelere başlandığını açıklamıştı.







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