Barış Alper Yılmaz: "Pes edecek adam değilim"

Performansı eleştirilen Barış Alper Yılmaz, taraftarın desteğini geri kazanmak için ekstra çalışıyor. Mili yıldız, bu dönemi kariyerinde bir dönüm noktası olarak görüyor.

calendar 04 Kasım 2025 10:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barış Alper Yılmaz: 'Pes edecek adam değilim'
Galatasaray'da son haftalarda performansı eleştirilen Barış Alper Yılmaz, taraftarın desteğini yeniden kazanmak için kararlı.
 
Sezonun ilk iki maçında 3 gol ve 1 asistle dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, transfer sürecindeki moral bozukluğu ve ardından gelen Milli Takım kırmızı kartı sonrası ritmini kaybetmişti.
 
"PES EDECEK ADAM DEĞİLİM"
 
Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçta skor katkısı veremeyen genç oyuncu, tribünlerin tepkisine rağmen mücadeleden vazgeçmiyor. Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Pes edecek adam değilim. 15 yaşında amatör kümede oynuyordum, nereden geldiğimi unutmadım. Galatasaray bana çok şey kattı, şimdi iki katı çalışacağım. Bu da geçecek bir süreç." dediği öğrenildi.
 
Teknik direktör Okan Buruk'un da öğrencisine tam destek verdiği ve Barış Alper'e sezon başındaki kadar güvendiği ifade edildi. 
 
Genç futbolcu, eleştirileri motivasyona çevirerek önündeki dönemi kariyerinde bir "dönüm noktası" olarak görüyor.
 
SON HABERLER
Tümü
  • KL
