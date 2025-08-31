Barış Alper Yılmaz NEOM yolcusu! Galatasaray'a dev gelir

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
16:30
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
16:30
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
16:00
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
16:00
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
18:00
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
16:00
31 Ağustos
Le Havre-Nice
18:15
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
18:15
31 Ağustos
Paris FC-Metz
18:15
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
2-275'
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
15:30
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
15:30
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
17:45
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
0-023'
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
0-023'
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-022'
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
0-022'
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
17:00
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
18:00
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
18:00
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
18:00
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
15:00
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
17:30
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
17:30
31 Ağustos
Tondela-Estoril
17:30
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-259'
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
15:45
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
18:00
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Barış Alper Yılmaz NEOM yolcusu! Galatasaray'a dev gelir

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz defteri kapanmak üzere. NEOM ile yapılan görüşmelerde sona gelinirken, transferin tüm detayları netleşiyor.

calendar 31 Ağustos 2025 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 14:44
Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz NEOM yolcusu! Galatasaray'a dev gelir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı Suudi Arabistan ekibi NEOM'a göndermeye hazırlanıyor.
 
Ekol'ün haberine göre taraflar anlaşmaya çok yakın ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
 
NEOM'un, 25 yaşındaki yıldız oyuncu için Galatasaray'a tam 40 milyon Euro bonservis ödeyeceği bildirildi. Ayrıca transferin mali yapısında dikkat çeken ek maddeler de bulunuyor.
 
KEÇİÖRENGÜCÜ VE G.SARAY'A EKSTRA PAYLAR
 
Barış Alper Yılmaz'ın eski kulübü Ankara Keçiörengücü'nün oyuncudan doğan %20'lik payı da NEOM tarafından karşılanacak. Böylece Galatasaray'ın kasasına net bir gelir girmesi sağlanacak.
 
Sarı-kırmızılılar ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay alacak. Bu da potansiyel bir ileri transferde ciddi bir kazanç kapısı anlamına geliyor. Galatasaray, aynı zamanda Barış Alper için ilk satın alma hakkını da elinde tutacak.
 
SEZONA FORMDA BAŞLAMIŞTI
 
Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, bu kısa sürede 3 gol ve 2 asist ile dikkat çekmişti. Ligde oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda ise yer almamıştı.
 
VEDA VAKTİ
 
Barış Alper Yılmaz'ın kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
 
Transferin Galatasaray tarihindeki en yüksek bedelli satışlardan biri olması öngörülüyor.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
