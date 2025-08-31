Barış Alper Yılmaz NEOM yolcusu! Galatasaray'a dev gelir

Galatasaray , milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı Suudi Arabistan ekibi NEOM'a göndermeye hazırlanıyor.

Ekol'ün haberine göre taraflar anlaşmaya çok yakın ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

NEOM'un, 25 yaşındaki yıldız oyuncu için Galatasaray'a tam 40 milyon Euro bonservis ödeyeceği bildirildi. Ayrıca transferin mali yapısında dikkat çeken ek maddeler de bulunuyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ VE G.SARAY'A EKSTRA PAYLAR

Barış Alper Yılmaz'ın eski kulübü Ankara Keçiörengücü'nün oyuncudan doğan %20'lik payı da NEOM tarafından karşılanacak. Böylece Galatasaray'ın kasasına net bir gelir girmesi sağlanacak.

Sarı-kırmızılılar ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay alacak. Bu da potansiyel bir ileri transferde ciddi bir kazanç kapısı anlamına geliyor. Galatasaray, aynı zamanda Barış Alper için ilk satın alma hakkını da elinde tutacak.

SEZONA FORMDA BAŞLAMIŞTI

Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, bu kısa sürede 3 gol ve 2 asist ile dikkat çekmişti. Ligde oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda ise yer almamıştı.

VEDA VAKTİ

Barış Alper Yılmaz'ın kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Transferin Galatasaray tarihindeki en yüksek bedelli satışlardan biri olması öngörülüyor.