Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de olmama sebebi!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı-kırmızılılarda ilk 11 belli oldu: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen
Barış Alper Yılmaz, ağrıları nedeniyle ilk 11'de yer almadı fakat kadroda bulunuyor.
Sarı-kırmızılılarda ilk 11 belli oldu: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen
Barış Alper Yılmaz, ağrıları nedeniyle ilk 11'de yer almadı fakat kadroda bulunuyor.