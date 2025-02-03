Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de olmama sebebi!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de olmama sebebi!
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03 Şubat 2025 19:12
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda ilk 11 belli oldu: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen

Barış Alper Yılmaz, ağrıları nedeniyle ilk 11'de yer almadı fakat kadroda bulunuyor.
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