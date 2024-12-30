Barış Alper Yılmaz durmuyor!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, arada da çalışmalarına devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz durmuyor!
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30 Aralık 2024 09:21
Son güncelleme 30 Aralık 2024 09:23
Galatasaray'ın sahadaki en büyük fizik güçlerinden birisi olan Barış Alper Yılmaz, bu formunu ve istikrarını çok çalışmasına borçlu.

Süper Lig'e verilen arada bile çalışmalarına ara vermeyen milli futbolcu güç kaybetmek istemiyor. Bireysel olarak antrenman yaparak kendisini hazır tutan Barış, ligin ikinci yarısında da takımının en büyük kozlarından birisi olacak.

Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan milli futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist yaptı. 

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