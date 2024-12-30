Barış Alper Yılmaz durmuyor!

Galatasaray'ın sahadaki en büyük fizik güçlerinden birisi olan Barış Alper Yılmaz, bu formunu ve istikrarını çok çalışmasına borçlu.
Süper Lig'e verilen arada bile çalışmalarına ara vermeyen milli futbolcu güç kaybetmek istemiyor. Bireysel olarak antrenman yaparak kendisini hazır tutan Barış, ligin ikinci yarısında da takımının en büyük kozlarından birisi olacak.
Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan milli futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.
Süper Lig'e verilen arada bile çalışmalarına ara vermeyen milli futbolcu güç kaybetmek istemiyor. Bireysel olarak antrenman yaparak kendisini hazır tutan Barış, ligin ikinci yarısında da takımının en büyük kozlarından birisi olacak.
Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan milli futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.