Barış Alper Yılmaz'dan kariyerinde bir ilk!

Galatasaray'da son dönemin formda ismi Barış Alper Yılmaz, Başakşehir karşılaşmasında da fileleri sarstı.
Milli futbolcu, Başakşehir karşısında 25. dakikada attığı golle, takımının 1-0 öne geçmesini sağladı.
Barış Alper Yılmaz, bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste gol sevinci yaşadı.
Barış Alper Yılmaz, daha önce Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında gol atmıştı.
Milli futbolcu, Başakşehir karşısında 25. dakikada attığı golle, takımının 1-0 öne geçmesini sağladı.
Barış Alper Yılmaz, bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste gol sevinci yaşadı.
Barış Alper Yılmaz, daha önce Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında gol atmıştı.