Barış Alper Yılmaz'dan kariyerinde bir ilk!

Başakşehir maçında gol atan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Barış Alper Yılmaz'dan kariyerinde bir ilk!
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10 Şubat 2024 19:38
Galatasaray'da son dönemin formda ismi Barış Alper Yılmaz, Başakşehir karşılaşmasında da fileleri sarstı.

Milli futbolcu, Başakşehir karşısında 25. dakikada attığı golle, takımının 1-0 öne geçmesini sağladı.

Barış Alper Yılmaz, bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste gol sevinci yaşadı.

Barış Alper Yılmaz, daha önce Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında gol atmıştı.

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