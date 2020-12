Barcelona'da itiraflar; 'Messi indirime gitmezse ayrılabilir'

Barcelona'nın başkan adaylarından Emili Rousaud sürpriz bir açıklamaya imza attı ve Lionel Messi'nin takımdan ayrılabileceğini söyledi.



2021'de sözleşmesi sona erecek Messi'nin maaşında indirime gitmesi gerektiğini kaydeden Emili Rousaud, "Lionel Messi ile oturup maaşında indirime gitmesini istememiz gerekiyor. Fedakarlık yapmasını isteyeceğiz. Anlaşamazsak Messi ayrılacak" sözlerine yer verdi.



Barcelona'nın eski başkan yardımcısı olan Rousaud ayrıca, "Messi kulüp tarihinin en parlak sayfalarını yazcı. Efsanelerimizi onurlandırmalıyız ancak gerçekler de var. "Her şeyin olduğu gibi söylenmesi gerektiğine inanıyorum. Kimseyi kandıramayız. Kalmasını sağlamak için her türlü çabayı göstereceğiz, ancak her zaman önce kulübün çıkarlarını gözeteceğiz" açıklamasını yaptı