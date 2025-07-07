Bonservisi elinde olan Marco Verratti yeni takımını yeniden Katar'da buldu.



İtalyan oyuncu en son Katar Ligi'nde Al-Arabi forması giyiyordu.



32 yaşındaki oyuncu bu yaz transfer dönemi başlangıcında Al-Arabi ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisini eline aldı.



Verratti, Al-Arabi'den ayrılığı sonrasında ise yeni takımını uzaklarda aramadı.



Al-Duhail resmi hesabından yapılan paylaşımda, Marco Verratti'nin takıma katıldığı belirtildi.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Al-Arabi forması ile 19 maça çıkan Verratti, takımına 4 gol ve 4 asist katkısı verdi.



