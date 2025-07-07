Marco Verratti Al-Duhail'de

Bonservisini elinde bulunduran Marco Verratti, ayrıldığı Al-Arabi ile aynı ligde mücadele veren Al-Duhail'e imza attı.

calendar 07 Temmuz 2025 20:16 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 20:29
Haber: Sporx.com
Marco Verratti Al-Duhail'de
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Bonservisi elinde olan Marco Verratti yeni takımını yeniden Katar'da buldu.

İtalyan oyuncu en son Katar Ligi'nde Al-Arabi forması giyiyordu.

32 yaşındaki oyuncu bu yaz transfer dönemi başlangıcında Al-Arabi ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisini eline aldı.

Verratti, Al-Arabi'den ayrılığı sonrasında ise yeni takımını uzaklarda aramadı.

Al-Duhail resmi hesabından yapılan paylaşımda, Marco Verratti'nin takıma katıldığı belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al-Arabi forması ile 19 maça çıkan Verratti, takımına 4 gol ve 4 asist katkısı verdi.

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