Tek erkeklerde Sinner, Wimbledon'da çeyrek finalde

Grigor Dimitrov'un sakatlığı sonrası dünya 1 numarası Jannik Sinner, adını çeyrek finale yazdırdı.

calendar 08 Temmuz 2025 01:28 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 01:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tek erkeklerde Sinner, Wimbledon'da çeyrek finalde
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan sporcu Sinner ile Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov karşılaştı.

Dimitrov, ilk iki seti 6-3 ve 7-5 alarak maçı 2-0 önde götürse de üçüncü sette yaşadığı sakatlık sonrası karşılaşmadan çekildi ve Sinner adını çeyrek finale yazdırdı.


Tek kadınlarda ise dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Danimarkalı Clara Tauson'u 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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